Ponad 7 kilogramów narkotyków przejęte przez funkcjonariuszy Data publikacji 04.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali czterech mężczyzn, którzy posiadali ponad 7 kg narkotyków. Mężczyźni odpowiedzą za posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Za to przestępstwo grozi im kara do 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, we wrześniu 2024 roku wpadli na trop mężczyzn, którzy w pomieszczeniach gospodarczych na łódzkim Teofilowie mogli przechowywać narkotyki.

Żmudna praca policjantów przyniosła oczekiwane efekty. Pierwsza z realizacji miała miejsce 26 września 2024 roku i była zaplanowana wspólnie z Wydziałem Kryminalnym i Wydziałem dw. z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Łodzi. Policjanci od godzin porannych obserwowali wytypowane miejsce. W pewnym momencie podjechało osobowe bmw, jeden z mężczyzn został w pojeździe, drugi wszedł do pomieszczenia. Natychmiast za nim weszli policjanci. Funkcjonariusze w lokalu odnaleźli pudło kartonowe, w którym było około 4000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 11 toreb foliowych z suszem roślinnym o wadze ponad 5 kg. Wstępne badania wykazały, że była to marihuana. Obaj mężczyźni w wieku 30 i 28 lat zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Praca nad tą sprawą przyniosła nowe informacje, z których wynikało, że w kolejnym z lokali w tym rejonie mogą również znajdować się narkotyki. 30 października 2024 roku policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi, pojechali w wytypowane miejsce. Obserwując teren zauważyli mężczyznę wysiadającego z bmw, a kiedy wszedł do obserwowanego pomieszczenia gospodarczego, funkcjonariusze podążyli za nim. Na widok policjantów 30-latek zaczął zachowywać się nerwowo. W wyniku przeszukania, stróże prawa znaleźli kilkanaście plastikowych toreb z suszem roślinnym i zbryloną białą substancją. Ponadto zabezpieczono wagi elektroniczne i pieniądze w kwocie 10 000 zł. Mężczyzna potwierdził, że zabezpieczone substancje to narkotyki. W miejscu zamieszkania kierowcy bmw, funkcjonariusze znaleźli kolejne zabronione substancje. W ręce policjantów trafił także 30-letni pasażer bmw, który miał przy sobie mefedron. Duże zaangażowanie i dobra wiedza o tym zabronionym procederze przyniosła oczekiwany efekt. Funkcjonariusze zwalczający przestępczość narkotykową łódzkiej komendy wojewódzkiej zabezpieczyli tego dnia łącznie 1541 gramów marihuany i 458 gramów mefedronu.

Podczas tych dwóch realizacji policjanci łącznie przejęli ponad 7 kilogramów narkotyków, które nie trafią na rynek. Zatrzymani usłyszeli zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Przestępstwo to w polskim prawie zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury dwóch mężczyzn najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, dwaj pozostali zostali objęci policyjnym dozorem.

(KWP w Łodzi / kp)