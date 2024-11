Dwa brązowe medale Mistrzostw Polski w Kickboxingu i sukcesy biegowe lubuskiej policjantki Data publikacji 04.11.2024 Powrót Drukuj Młodszy aspirant Magdalena Józak w zaledwie miesiąc osiągnęła cztery sukcesy sportowe w dwóch różnych dyscyplinach sportu. Jako mistrzyni Kickboxingu po siedmiu latach przerwy ponownie stanęła na ring i podczas Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu wywalczyła dwa brązowe medale. Ponadto zdobyła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej w Biegu o Błękitną Wstęgę Bobru oraz ukończyła wyzwanie biegowe - przebiegnięcia 726 kilometrów, czyli długość Polski od północy do południa. Magdzie gratulujemy medali oraz życzymy kolejnych sukcesów.

Młodszy aspirant Magdalena Józak to policjantka krośnieńskiej komendy, znana przez wiele osób jako mistrzyni Kickboxingu. Po siedmiu latach przerwy powróciła do tej dyscypliny sportu i jako reprezentantka Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim wzięła udział w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu, które odbyły się od 20 do 22 września w Nowej Dębie. Poziom wytrenowania konkurentek był bardzo wysoki, jednak Magda ważąca niespełna 45 kg nie poddawała się i dzięki wsparciu kolegi z Komisariatu Policji w Gubinie aspiranta Grzegorza Łukowiaka, który pomógł jej w przygotowaniach, wywalczyła dwa brązowe medale w kategoriach: W kick light do 50 kg oraz W k1 do 48 kg.

Nie jest to jedyna dyscyplina sportu, w której Magda bierze aktywny udział. Na początku kwietnia tego roku, podjęła wyzwanie biegowe - przebiegnięcia 726 kilometrów, czyli długość Polski od północy do południa i ruszyła w teren. Biegała średnio raz, maksymalnie dwa razy w tygodniu, z wyłączeniem września, w którym szykowała się do zawodów w kickboxingu. Kilka dnia temu ukończyła wyzwanie, realizując łącznie 45 biegów na dystansie od 10 do 18 kilometrów oraz trasy spacerowe, w których towarzyszyli jej synowie.

Ponadto w sobotę, 26 października, jako reprezentantka Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim stanęła na starcie Biegu o Błękitną Wstęgę Bobru na dystansie około 10 kilometrów, organizowanym w gminie Bobrowice. Z czasem 47 minut i 32 sekundy „wybiegała” sobie 1 miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Osiągnięcia w tej dyscyplinie sportu dają jej wiele radości, gdyż jak sama o sobie mówi: „Z nie-biegacza stała się biegaczem amatorem i to wszystko dzięki zawziętości”.

Magdzie gratulujemy medali oraz życzymy kolejnych sukcesów.