Fałszywe inwestycje. Płocczanin stracił 500 tys. złotych Data publikacji 04.11.2024 Internetowi oszuści zachęcają do inwestowania pieniędzy w akcje, obligacje oraz kryptowaluty, kusząc swoje ofiary szybkim zyskiem. Mieszkaniec Płocka stracił blisko 500 tys. złotych. Mężczyzna uwierzył w atrakcyjną oferta inwestycyjną i zainstalował aplikację, dając oszustowi dostęp do swojego konta bankowego. Ostrzegamy! Nie loguj się na niesprawdzonych platformach i nie instaluj na swoich urządzeniach aplikacji z podejrzanych źródeł!

Do płockich policjantów zgłosił się mężczyzna, który zainwestował swoje pieniądze w internetowe akcje. Mieszkaniec Płocka skuszony atrakcyjną ofertą inwestycji, postanowił rozmnożyć swoje oszczędności. Początkowo 56-latek, na stronie internetowej, obserwował jak jego zyski rosną. Była to oczywiście fałszywa strona internetowa. Następnie mężczyzna zainstalował na swoim telefonie i komputerze aplikację, dzięki której oszust uzyskał dostęp do jego konta bankowego. W wyniku oszustwa mężczyzna stracił prawie 500 tys. złotych.

Oszustwo inwestycyjne to jedna z najczęściej wykorzystywanych przez oszustów metod. Chcąc przyciągnąć uwagę użytkowników oferują bardzo wysokie zyski, bez ryzyka utraty pieniędzy.

Policja przestrzega: ignoruj wszelkiego typu reklamy oferujące bonusy pieniężne lub możliwość szybkiego zarobku. Jeżeli dostajesz możliwość szybkiego wzbogacenia się bez jakiegokolwiek ryzyka pamiętaj, że jest to zazwyczaj próba oszustwa. Nie loguj się na niesprawdzonych platformach i nie instaluj na swoich urządzeniach aplikacji z niezaufanych źródeł!