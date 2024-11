Odzyskane audi Q8 warte 400 tys. zł i zatrzymany podejrzany efektem skutecznego pościgu transgranicznego Data publikacji 05.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci z żarskiej komendy doprowadzili do zatrzymania 47-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej na terenie Niemiec i wjechał do Polski. Mężczyzna poruszał się kradzionym pojazdem marki Audi Q8 wartym ponad 400 tysięcy złotych. 47-latek usłyszał zarzut.

Policjanci z żarskiej komendy przeprowadzili kolejne skuteczne działania, których efektem jest odzyskanie skradzionego samochodu oraz zatrzymanie podejrzanego. Wszystko działo się we wtorek (29 października), kiedy to dyżurny żarskiej komendy otrzymał informację z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, o pościgu prowadzonym przez niemieckich funkcjonariuszy za kierującym pojazdem marki Audi Q8. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli w Niemczech i wjechał na teren Polski.

Kierujący po przejechaniu kilku kilometrów autostradą A-18 zjechał na drogę krajową DK-27. Dyżurny w ten rejon natychmiast skierował żarskich policjantów, którzy odnaleźli pojazd porzucony na drodze polnej. Okazało się, że samochód został skradziony w Niemczech. Szef żarskich stróżów prawa ogłosił alarm. Do poszukiwań uciekiniera skierowano kilkunastu policjantów oraz przewodnika z psem tropiącym. Po kilkunastu godzinach kryminalni z żarskiej komendy zatrzymali podejrzanego, którym okazał się 47-letrni mieszkaniec Wrocławia. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

Odzyskany samochód został zabezpieczony, jego wartość to ponad 400 tysięcy złotych. Za tego typu przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kc)