Niebezpieczne zachowanie kierowcy na przejściu dla pieszych w oku kamery Data publikacji 05.11.2024 Powrót Drukuj Mandatem w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktami został ukarany kierowca samochodu osobowego, który nie ustąpił pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu. Mając na względzie jesienną zmienność warunków na drogach, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów i wzajemny szacunek.

O dużym szczęściu mogą mówić dwie młode kobiety, które w deszczowy dzień chciały przejść przez oznakowane przejście dla pieszych na ulicy Bohaterów Wojska Polskiego w Krośnie Odrzańskim. Gdy jedna z nich była już na przejściu, tuż za nią przejechał osobowy seat. Całą sytuację zarejestrowała prywatna kamera. Właściciel monitoringu zgłosił zdarzenie krośnieńskim policjantom. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z zespołu do spraw wykroczeń i szybko dotarli do kierowcy, który tego dnia użytkował wytypowany samochód. Mężczyzna w rozmowie z mundurowymi przyznał się do nieodpowiedzialnego zachowania. Za popełnione wykroczenie otrzymał 1500 zł mandat 15 punktów karnych.

Apelujemy do kierowców i pieszych o respektowanie przepisów ruchu drogowego i przypominamy:

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

zachować szczególną ostrożność,

zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Pieszy zbliżając się do przejścia dla pieszych zobowiązany jest do:

zachowania ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,

korzystania z przejścia dla pieszych.

Ponadto zabrania się mu:

wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Mając na względzie jesienną zmienność warunków na drogach apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów i wzajemny szacunek. Pamiętaj, że swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem narażasz nie tylko siebie, ale i innych na utratę zdrowia lub życia.

( KWP w Gorzowie / mw)