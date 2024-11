Areszt za narkotyki, posiadanie broni palnej i amunicji

Data publikacji 05.11.2024 Powrót Drukuj

Siemiatyccy policjanci zabezpieczyli ponad 7 kilogramów ziela konopi, 11 krzewów rośliny oraz broń palną i amunicję. Szacowana czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad 350 tysięcy złotych. Do sprawy został zatrzymany 36-letni mieszkaniec powiatu siemiatyckiego oraz jego żona. Podejrzani usłyszeli po 5 zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mężczyzna dodatkowo usłyszał zarzut posiadania broni palnej i amunicji bez zezwolenia. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi kara do lat 20 pozbawienia wolności.