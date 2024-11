Włamywali się do ciężarówek – zostali zatrzymani i aresztowani Data publikacji 05.11.2024 Powrót Drukuj W wyniku intensywnych działań operacyjnych grodziscy kryminalni ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże z włamaniami do pojazdów na parkingu przy autostradzie. Czynności przeprowadzone przez jaktorowskich policjantów pozwoliły na przedstawienie 40-latkowi i 42-latkowi zarzutów wspólnego dokonania czterech przestępstw. Na wniosek funkcjonariuszy i prokuratury, sąd zastosował wobec obu obywateli Gruzji tymczasowe aresztowania. Trwają dalsze ustalenia dotyczące ich udziału w podobnych czynach na terenie kraju.

Po ostatnich zgłoszeniach włamań do pojazdów na terenie MOP Baranów i kradzieży z ich wnętrza pieniędzy, grodziscy kryminalni zorganizowali intensywne działania operacyjne w celu wykrycia sprawców tych czynów. Na podstawie zebranych ustaleń policjanci podjęli obserwację wytypowanego samochodu, którym mogły poruszać się osoby podejrzane. Gdy auto wjechało na parking na naszym terenie, policjanci natychmiast przystąpili do zatrzymania siedzących w nim mężczyzn.

Po sprawdzeniu dwóch obywateli Gruzji policjanci potwierdzili, że to ich wizerunki zostały utrwalone na monitoringu w terminie trzech włamań zgłoszonych przez okradzionych właścicieli ciężarówek we wrześniu i październiku. Ponadto ustalili, że na renault są założone podrobione i sklonowane tablice rejestracyjne pojazdu tej samej marki, modelu i koloru. 40-latek i 42-latek trafili do policyjnej celi.

Czynności procesowe przeprowadzone przez jaktorowskich policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie doprowadziły do przedstawienia obu zatrzymanym zarzutów trzykrotnego dokonania wspólnie i w porozumieniu włamań do pojazdów i kradzieży z nich pieniędzy w łącznej kwocie ponad 150 tysięcy złotych. Czwartym przestępstwem, za które obaj mężczyźni odpowiedzą, jest używanie w dniu zatrzymania podrobionych tablic rejestracyjnych przypisanych do innego pojazdu.

Na wniosek policjantów i Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie wobec 40-latka i 42-latka sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na najbliższe 3 miesiące.

Jaktorowscy policjanci nadal ustalają, czy zatrzymani nie brali udziału w podobnych przestepstwach na naszym terenie i wzdłuż innych autostrad w kraju.