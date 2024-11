Zabezpieczonych prawie 71.000 paczek papierosów i 4 zatrzymanych Data publikacji 05.11.2024 Powrót Drukuj Podlascy kryminalni zabezpieczyli prawie 71 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy i zatrzymali do tego nielegalnego procederu 4 mężczyzn. Łączna wartość uszczupleń celno-skarbowych to prawie 2 miliony złotych. Cała czwórka usłyszała już zarzuty paserstwa skarbowego i uchylania się od obowiązku podatkowego, za które teraz odpowiedzą przed sądem.

Kryminalni z Wydziału dw . z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w jednej z miejscowości w powiecie suwalskim zatrzymali 4 mężczyzn i zabezpieczyli łącznie 70 900 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy.

Nie spodziewający się wizyty mundurowych przemytnicy wpadli podczas rozładowywania towaru z bali ogrodowej znajdującej się na lawecie. Nielegalne papierosy składowane były również w pomieszczeniu gospodarczym znajdującym się na posesji należącej do jednego z zatrzymanych.

Mężczyźni są w wieku od 42 do 61 lat. Trzech z nich to mieszkańcy Suwałk, a czwarty powiatu suwalskiego. Łączna wartość uszczupleń celno- skarbowych to 1 900 000 złotych. Wszyscy usłyszeli już zarzuty paserstwa skarbowego i uchylania się od obowiązku podatkowego, za które teraz odpowiedzą przed sądem.