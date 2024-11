Policjant z oławskiej drogówki udowodnił, że maksyma „pomagamy i chronimy” towarzyszy mundurowym nie tylko podczas służby Data publikacji 05.11.2024 Powrót Drukuj „Chcielibyśmy w imieniu klubu LZS Orzeł Olszanka złożyć serdeczne słowa uznania za wyjątkową odwagę oraz bezinteresowne zaangażowanie, jakim wykazał się Pan Policjant Wydziału Ruchu Drogowego, sierżant sztabowy Dawid Najduch, będący jednocześnie naszym bramkarzem podczas meczu ligowego Klasy A, który rozegrano 2 listopada 2024 roku… W 84. minucie meczu doszło do groźnego zderzenia głowami zawodników obu drużyn, co pokazało profesjonalizm, wyszkolenie oraz instynkt niesienia pomocy naszego bramkarza Dawida Najducha. Nasz zawodnik, nie zastanawiając się ani chwili, natychmiast ruszył w kierunku poszkodowanego zawodnika, udzielając mu niezbędnej pomocy przedmedycznej…”

Takie słowa uznania wpłynęły 4 listopada br. do Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, mł. insp. Artura Dobrowolskiego. 2 listopada br. sierż. szt. Dawid Najduch, realizując swoją piłkarską pasję jako bramkarz LZS Orzeł Olszanka, wziął udział w meczu 12. kolejki klasy A. Na boisku doszło do dramatycznej sytuacji - podczas walki o piłkę zawodnicy obu drużyn zderzyli się głowami, co spowodowało utratę przytomności przez zawodnika drużyny gospodarzy, który upadł bezwładnie na murawę. „(…) Zawodnik był nieprzytomny przez chwilę, ale to dzięki działaniom Dawida jego drogi oddechowe zostały udrożnione, a kręgosłup szyjny zabezpieczony…”.

Postawa Dawida Najducha pokazuje, że bohaterstwo i profesjonalizm są w sercach naszych funkcjonariuszy, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Jest nam niezmiernie miło przeczytać, że „skuteczne i szybkie działanie Dawida jest nie tylko przejawem odwagi, ale także profesjonalizmu i doskonałego przeszkolenia. Szybka reakcja na zagrożenie umożliwiła bezpieczne przekazanie poszkodowanego zespołowi pogotowia, co z pewnością przyczyniło się do ratowania zdrowia zawodnika drużyny przeciwnej”.

Działania Dawida Najducha to nie tylko przykład odwagi i determinacji, ale także wzór dla innych - zarówno na boisku, jak i poza nim. Dla policjantów największą nagrodą za ich pracę jest radość osób, którym udało się pomóc. Takie słowa uznania motywują do dalszej wytężonej służby i dają siłę do przezwyciężania trudności.

Jesteśmy dumni, że tak wspaniałe wyrazy wdzięczności skierowano do funkcjonariusza, który każdego dnia dba o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oławskiego, w pełni realizując policyjną maksymę „pomagamy i chronimy”.