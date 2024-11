Podziękowanie dla funkcjonariuszy jeleniogórskiej policji za empatię i profesjonalizm w służbie Data publikacji 05.11.2024 Powrót Drukuj „Pragnę wyrazić ogromne podziękowania oraz uznanie dla dwojga funkcjonariuszy Policji, którzy przybyli na miejsce kolizji, w której brałam udział” tymi słowami mieszkanka Jeleniej Góry okazała wdzięczność oraz skierowała podziękowania dla stróżów prawa za okazane wsparcie, profesjonalizm oraz ludzkie podejście podczas obsługi kolizji drogowej. Jak sama zaznaczyła, spotkanie z takimi funkcjonariuszami przywraca wiarę w służbę publiczną i jest dowodem na to, że pomoc i życzliwość w trudnych momentach są wciąż obecne na naszych drogach. Dlatego każde miłe słowo wywołuje uśmiech na naszych twarzach i jeszcze bardziej motywuje nas do pracy.

W przesłanym podziękowaniu autorka wyraziła uznanie dla policjantów za ich profesjonalizm i empatię. Od pierwszego momentu wyraźnie odczuła pozytywną energię i gotowość do niesienia pomocy. Funkcjonariusze z wielką cierpliwością i zrozumieniem wyjaśnili jej każdy etap postępowania, cierpliwie odpowiadając na wszystkie pytania, które pojawiały się w trakcie. Dzięki ich życzliwości i przyjaznemu podejściu, lęk oraz stres związany z kolizją stopniowo ustępowały, a autorka listu zaczęła odzyskiwać spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Podkreśliła również, że asp. szt. Marcin Matejuk i st. post. Natalia Fonfara wykazali się wyjątkowymi cechami, które są nieocenione w służbie na rzecz społeczeństwa tj. empatią, zrozumieniem oraz serdecznością. To właśnie takie działania sprawiają, że ludzie doświadczający trudnych sytuacji, jak kolizje drogowe, mogą poczuć się pewniej, wiedząc, że są w rękach profesjonalistów. Dzięki ich pełnemu wsparcia podejściu, autorka zdołała nabrać dystansu do sytuacji i powrócić do równowagi.

Codzienna służba policjantów na rzecz społeczności lokalnych jest nieocenionym wsparciem i gwarancją bezpieczeństwa. Wszyscy funkcjonariusze swoją pracą przyczyniają się do umacniania zaufania publicznego i wspierania mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych.

Zachowanie funkcjonariuszy jest przykładem wzorowej służby publicznej. Takie działania budują zaufanie społeczeństwa do policji i pokazują, jak ważne jest bycie czujnym i gotowym do pomocy w każdej sytuacji.

( KWP we Wrocławiu / mw)