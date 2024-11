16 ton tytoniu przejęte przez służby Data publikacji 06.11.2024 Powrót Drukuj CBŚP i KAS przejęły transport ponad 16 ton tytoniu o wartości 9,9 mln zł. Gdyby ten towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 10 mln zł.

Policjanci Wydziału w Częstochowie Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji dotarli do informacji o możliwym transporcie nielegalnych wyrobów tytoniowych i wspólnie z mazowiecką Krajową Administracją Skarbową przeprowadzili działania w powiecie włoszczowskim na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach działań funkcjonariusze zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy, którym kierował 43-letni mężczyzna. Kierowca twierdził, że przewozi ładunek z Węgier do Litwy i nie wie, jaki to towar. Po sprawdzeniu naczepy ciężarówki okazało się, że w ponad stu kartonach znajduje się susz tytoniowy o wadze ponad 16 ton i szacunkowej wartości blisko 9,9 milionów złotych. Towar został zabezpieczony i trafił do magazynu depozytowego KAS.

Mężczyzna usłyszał zarzut dot. przestępstwa karno-skarbowego. Gdyby ten towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 10 milionów złotych. Sprawę prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie.