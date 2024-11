Komendant Wojewódzki Policji podziękował policjantom za zaangażowanie w służbie i osiągnięte sukcesy Data publikacji 06.11.2024 Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Jarosław Tokarczyk spotkał się z policjantkami i policjantami Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie i podziękował im za dotychczasowe zaangażowanie i stałą gotowość do podejmowania działań na rzecz zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Pogratulował także policjantom, którzy zajęli II miejsce podczas IV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji.

Wczoraj przed południem na terenie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie z siedzibą w Zaczerniu odbyła się zbiórka, w której uczestniczył insp. Jarosław Tokarczyk Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, insp. Jacek Juwa Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz insp. Jacek Maślanka Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie wraz z zastępcą nadkom. Piotrem Strzelczykiem.



Podczas spotkania insp. Jarosław Tokarczyk podziękował policjantkom i policjantom za dotychczasową służbę i zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków. Słowa wdzięczności skierował do funkcjonariuszy, którzy końcem września wyjechali na teren województwa dolnośląskiego aby nieść pomoc tym, którzy jej potrzebowali, wspierać inne służby w walce ze skutkami powodzi, a przede wszystkim dbać o porządek i bezpieczeństwo. Zwracając się do policjantów wyraził także wdzięczność za skuteczną realizację wielu zadań związanych konfliktem na Ukrainie i ochroną granicy, a także zabezpieczeniem zgromadzeń i imprez sportowych.



Wizyta w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie była także okazją do wyróżnienia i wręczenia nagrody motywacyjnej i złożenia gratulacji policjantom, którzy zajęli II miejsce podczas IV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji.