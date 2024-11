Oskarżeni o posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności Data publikacji 06.11.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji w Płocku zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali i rozpowszechniali pornografię dziecięcą. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w Katowicach powiadomiło płocką prokuraturę o podejrzeniu rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich. Sprawcy wykupili dostęp do wirtualnego dysku na serwerze w Nowej Zelandii, gdzie kopiowali, a następnie rozpowszechniali treści z dziecięcą pornografią. Z ustaleń wynikało, że do logowań jednego ze sprawców dochodzi na terenie Płocka. Prokuratura Rejonowa natychmiast wszczęła w tej sprawie śledztwo.

W wyniku przeprowadzonych czynności operacyjnych policjanci kryminalni z Komisariatu Policji w Płocku namierzyli, a następnie zatrzymali dwóch mężczyzn, 21-letniego mieszkańca Płocka oraz 20-letniego mieszkańca województwa łódzkiego. W wyniku przeszukania mieszkań zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli komputery, dyski oraz telefony. W sprawie powołano biegłego z zakresu informatyki.

W oparciu o szeroki materiał dowodowy oraz w wyniku przeprowadzonego śledztwa zatrzymani usłyszeli zarzuty. Mężczyźni przyznali się do winy. 31 października br. prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Płocku akt oskażenia przeciwko nim. Za posiadanie oraz rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich zatrzymanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.