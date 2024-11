Będzińscy mundurowi zatrzymali sprawców oszustw metodą "na policjanta" Data publikacji 06.11.2024 Powrót Drukuj We wrześniu na terenie Będzina doszło do oszustwa metodą „na policjanta”. Kobieta straciła ponad pół miliona złotych. Śląscy mundurowi zatrzymali sprawców, którzy najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

Do zdarzenia doszło we wrześniu tego roku. Z 65-letnią kobietą telefonicznie skontaktowali się mężczyźni podający się za policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie i Prokuratury Okręgowej w Katowicach, którzy mieli rzekomo prowadzić czynności w sprawie oszustw popełnianych przez pracowników banku. Podczas telefonicznych rozmów z pokrzywdzoną, oszuści nakłonili ją do przekazania gotówki w kwocie przekraczającej pół miliona złotych. Pieniądze były przekazywane w kilku transzach, a po otrzymaniu całej kwoty, sprawcy przerwali kontakt.

Dzięki szybkim i sprawnym działaniom, kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Będzinie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali sprawców – dwóch mieszkańców Zabrza w wieku 27 i 42 lat oraz mieszkańca Katowic w wieku 28 lat. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, prokurator przedstawił im zarzuty oszustwa, a jeden z zatrzymanych usłyszał też zarzuty posiadania narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd orzekł o zastosowaniu wobec wszystkich sprawców środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi im nawet do 8 lat więzienia.

Przypominamy:

żadne organy ścigania nie informują telefonicznie obywateli o prowadzonych czynnościach, a tym bardziej nie proszą ich o przekazywanie żadnych pieniędzy;

pracownik banku nigdy nie prosi o podanie loginu i hasła do Twojego rachunku bankowego, więc nigdy nikomu nie podawaj takich danych;

pracownicy instytucji nie odwiedzają swoich klientów w domach, w celu informowania ich o przysługujących im świadczeniach czy usługach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zadzwoń do danej instytucji;

lekarze nie dzwonią do pacjentów ani członków ich rodzin z prośbą o przekazanie pieniędzy na leki;

zanim podejmiesz jakąś decyzję, zapytaj kogoś bliskiego o opinię.

( KWP w Katowicach / kp)

