Podziękowania dla dzielnicowych ze Śródmieścia za profesjonalnie przeprowadzoną interwencję Data publikacji 06.11.2024 Powrót Drukuj Do Komendanta Komisariatu Policji II w Gdańsku wpłynęły podziękowania dla dwóch dzielnicowych ze Śródmieścia. List mężczyzny, który poprosił funkcjonariuszki, by pilotowały jego auto, w którym przewoził kobietę z objawami wskazującymi na udar, potwierdził zaangażowanie policjantek w codzienną służbę oraz skuteczność ich działań.

„... Składam serdeczne podziękowania na ręce Pana Komendanta dla wspomnianego patrolu za zaangażowanie i wysoki profesjonalizm w działaniu …”. Takie słowa znalazły się w podziękowaniu, które wpłynęło na ręce Komendanta Komisariatu Policji II w Gdańsku od mężczyzny, który wiózł do szpitala kobietę z objawami wskazującymi na udar.

26 października po godzinie 8:00 na al. Armii Krajowej w Gdańsku do dzielnicowych, które zatrzymały się radiowozem na skrzyżowaniu przed światłami, podbiegł mężczyzna, który poprosił policjantki o pomoc. Kierujący peugeotem powiedział funkcjonariuszkom, że wiezie kobietę z objawami wskazującymi na udar i musi z nim szybko dotrzeć do placówki medycznej. Asp. Patrycja Bachryj oraz st. sierż. Monika Lorenc z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi rozpoczęły pilotaż samochodu. Dzielnicowe wiedziały, że liczy się każda minuta i zapewniły bezpieczny oraz szybki dojazd do szpitala. Dzięki temu kobieta bardzo szybko trzymała pomoc i trafiła pod opiekę specjalistów.