Dzielnicowy na wolnym zatrzymał podejrzanego o zabójstwo

Data publikacji 06.11.2024

Do siemianowickiej komendy wpłynęło postanowienie o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo 41-letniego mężczyzny. Był on poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Lubinie i nie posiadał stałego miejsca zamieszkania. Z ustaleń policjantów prowadzących sprawę wynikało jednak, że może on przebywać w Siemianowicach Śląskich. Podejrzany został ostatecznie zatrzymany przez dzielnicowego w czasie wolnym od służby.