Bankowcy dla cyberedukacji: oszustwo na spoofing Data publikacji 07.11.2024 Powrót Drukuj Byłem na spotkaniu z klientem i w tym czasie zadzwonił do mnie ktoś z banku. Chodziło o to, że z mojego konta wychodziły dziwne przelewy. Chcieli, żebym zabezpieczył swoje środki i przelał je na specjalne konto zabezpieczające. Po spotkaniu dzwonię do banku, a oni mówią, że nie było do mnie żadnego telefonu i że przelałem pieniądze obcej osobie. Sprawdziłem i mam zero na koncie! – mówi poszkodowany, który padł ofiarą działań cyberprzestępców.

Spoofing to jedna z powszechnie stosowanych przez oszustów metod. Wykorzystując fałszywe numery telefonów lub adresy e-mail, przestępcy podszywają się pod zaufane instytucje lub osoby, aby wyłudzić poufne informacje lub pieniądze. Pamiętaj, aby zawsze weryfikować tożsamość rozmówcy i nie podawać danych osobowych, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do wiarygodności kontaktu!

Obejrzyj historię naszego bohatera i zobacz, jaki jest schemat działania oszustów:

Policja przestrzega: ignoruj wszelkie wiadomości i telefony, które wydają się pochodzić od znanych instytucji, jeśli proszą o natychmiastowe podanie danych osobowych lub finansowych. Jeżeli otrzymujesz prośbę o przekazanie poufnych informacji, zawsze zweryfikuj tożsamość nadawcy, kontaktując się bezpośrednio z instytucją. Oszuści często fałszują numery telefonów i adresy e-mail, by wyglądały na autentyczne – nie daj się zwieść pozorom!

Wirtualna przestrzeń to szanse, ale też zagrożenia. Na każdym kroku należy zachować rozsądek i wiedzieć, jak bezpiecznie funkcjonować w cyberprzestrzeni.

Związek Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz banki i Policja apelują:

Pracownik banku nigdy nie prosi o dokonanie przelewu – taka prośba to zawsze oszustwo.

Jeśli już zostaliśmy oszukani, powinniśmy natychmiast skontaktować się z bankiem i zablokować wszystkie kanały dostępu!

Więcej informacji o cyberbezpieczeństwie szukaj we własnym banku.

W ramach kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji” organizowanej przez Związek Banków Polskich, Fundację Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz banki i Policję, powstał cykl filmów, w których popularni artyści i prezenterzy telewizyjni opowiadają, jak w sposób świadomy, odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z dobrodziejstw cyfrowej rzeczywistości.