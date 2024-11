Policjanci z Wrocławia pojechali, aż do Szczecina po oszusta

Data publikacji 06.11.2024

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą komendy miejskiej prowadzą czynności operacyjne mające na celu wykrywanie oraz ściganie m.in. sprawców różnego rodzaju oszustw. Skuteczne działania w tym obszarze skutkowały zatrzymaniem 31-letniego ob. Ukrainy, który doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem inne osoby, poprzez wypłacanie gotówki z bankomatów na podstawie wyłudzonych kodów BLIK. Funkcjonariusze namierzyli mężczyznę w Szczecinie i tam go zatrzymali. Oszust usłyszał już zarzuty w tej sprawie, a sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci 3 miesięcy aresztu. Podejrzanemu może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.