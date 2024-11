Kolejna seria oszustw na terenie Dolnego Śląska Data publikacji 06.11.2024 Powrót Drukuj Fałszywy członek rodziny, pracownik banku, policjant czy broker to wciąż popularne metody działania oszustów. Tylko minionej doby mieszkańcy kilku powiatów z Dolnego Śląska stracili swoje oszczędności w wysokości blisko 400 tysięcy złotych. Policjanci apelują o zachowanie rozwagi przy lokowaniu pieniędzy na platformach inwestycyjnych pod namową kontaktujących się telefonicznie doradców. Otwieranie przesłanych linków może zagrażać bezpieczeństwu posiadanych na urządzeniu danych.

Tylko minionej doby dolnośląscy policjanci odnotowali kilka zgłoszeń dotyczących popełnionych oszustw. Mimo licznych apeli kierowanych przez policjantów za pośrednictwem najróżniejszych kanałów informacyjnych, wciąż zdarzają się osoby, które pod wpływem emocji dają wiarę telefonicznym oszustom i w konsekwencji przekazują im oszczędności swojego życia, a nawet zaciągają dodatkowe zobowiązania.

Na terenie powiatu polkowickiego 55-latek powiadomił, że nieznani mu sprawcy podając się za pracownika banku oraz funkcjonariusza Policji nakłonili go by udał się do banku, gdzie zawarł umowę kredytową w wysokości 55000 zł, a następnie całą kwotę kredytu wpłacił we wpłatomacie poprzez podawane kody Blik.

We Wrocławiu 57-letni mężczyzna powiadomił o bardzo podobnym zdarzeniu. W jego przypadku ostateczna kwota przekazana oszustom wyniosła ponad 27 tysięcy złotych.

70-letnia mieszkanka powiatu oleśnickiego zawiadomiła, że została oszukana przez mężczyznę podającego się za funkcjonariusza policji. Pod pozorem prowadzonej akcji przeciwko oszustom nakłonił on kobietę do przekazania innemu mężczyźnie, w miejscu zamieszkania, 35 tysięcy złotych.

Natomiast 37-letni mieszkaniec Wrocławia powiadomił, że kobieta, którą poznał poprzez jeden z portali randkowych, nakłoniła go do zainwestowania pieniędzy w zakup kryptowalut. Oczywiście zysku z tej transakcji nie było, a zainwestowanych pieniędzy w wysokości 280 tysięcy złotych nie dało się odzyskać.

Oszuści by wyłudzić pieniądze czy dokonać kradzieży kosztowności podszywają się pod przeróżne osoby czy przedstawicieli instytucji. Aby nie paść ofiarą tego typu przestępstwa stosuj zasady bezpieczeństwa:

OSZUŚCI podszywając się pod Twoich bliskich, policjanta, prokuratora czy pracownika banku, zawsze kontaktują się telefonicznie;

NIE PRZEKAZUJ nikomu pieniędzy i kosztowności;

ROZŁĄCZ SIĘ;

ZWERYFIKUJ czy Twoi bliscy potrzebują TWOICH PIENIĘDZY;

POWIADOM Policję osobiście lub pod numerem telefonu 112

Ostrzeż swoich bliskich i znajomych, oni też mogą stracić oszczędności swojego życia.