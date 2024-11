Policjanci reanimowali nieprzytomnego mężczyznę Data publikacji 06.11.2024 Powrót Drukuj Gdyby nie czujność i właściwa reakcja świadka oraz natychmiastowa reakcja ciechanowskich policjantów, mogłoby dojść do tragedii. Mundurowi reanimowali nieprzytomnego mężczyznę, który wychłodzony leżał na przystanku. Dzięki szybko rozpoczętej akcji ratunkowej 71-latek na czas został przekazany służbom medycznym. Apelujemy o zwracanie uwagi na osoby zagrożone wychłodzeniem-osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, a także będące pod wpływem alkoholu. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie!

Wczoraj około godziny 21.25 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy patrolowali teren miasta otrzymali informację o mężczyźnie leżącym na przystanku autobusowym na ul. Fetlińskiej, który może potrzebować pomocy medycznej. Świadka zaniepokoiła sytuacja, ponieważ temperatura na zewnątrz była bliska zera. Policjanci natychmiast skierowali się we wskazane miejsce. Mundurowi nie mogli nawiązać kontaktu z mężczyzną. Był wychłodzony i nie było z jego strony żadnej reakcji. Policjanci wezwali na miejsce karetkę. W oczekiwaniu na przyjazd ratowników medycznych funkcjonariusze monitorowali funkcje życiowe mężczyzny. W pewnym momencie jego stan diametralnie się pogorszył, mężczyzna przestał oddychać. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do reanimacji. Po chwili 71-latek został przekazany przybyłym na miejsce służbom medycznym, a następnie przetransportowany do szpitala.

Gdyby nie szybka, profesjonalna i co najważniejsze skuteczna akcja ratunkowa przeprowadzona przez ciechanowskich policjantów mogłoby dojść do tragedii. Dzięki szybko rozpoczętej reanimacji mężczyzna na czas został przekazany służbom medycznym. Na szczególne uznanie zasługuje również reakcja świadka, który widząc niepokojącą sytuację, poinformował policjantów.

Gdy na zewnątrz panują niskie temperatury, wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne i w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu.

Zwracamy się z apelem, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. I Ty możesz pomóc! Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112 lub zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z listy dostępnych oznaczeń na KMZB należy wybrać „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, a następnie nanieść znacznik na konkretne miejsce na mapie.

Nie przechodźmy obojętnie, gdy widzimy niepokojącą sytuację. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie.