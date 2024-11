Nowe rozwiązania zwiększające atrakcyjność służby w Policji Data publikacji 06.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci każdego dnia mierzą się z wyzwaniami mającymi kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ta niezwykle trudna w dzisiejszych czasach służba wymaga poświęcenia i determinacji. Mając na względzie wyzwania związane z koniecznością zwiększania stanu zatrudnienia w Policji, w Komendzie Głównej Policji trwają prace nad przygotowaniem rozwiązań zwiększających motywację oraz atrakcyjność służby w Policji.

Procedowane zmiany dotyczą:

Ścieżki kariery, siatki płac, dodatku progresywnego i metropolitalnego

W tym celu w KGP powołany został zespół do opracowania koncepcji ścieżki rozwoju zawodowego policjantów i pracowników Policji oraz siatki płac dla policjantów i pracowników Policji. Chodzi o wypracowanie propozycji zmian w przepisach, które pozwolą na zwiększenie uposażeń funkcjonariuszy i pracowników Policji, np. poprzez wprowadzenie dodatku progresywnego oraz świadczenia metropolitalnego.

Zmian w procedurze doboru do służby w Policji

4 listopada 2024 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej. Przepisy regulują: nowy tryb postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego wobec policjantów zwolnionych ze służby w Policji i ubiegających się o ponowne przyjęcie, służbę kontraktową oraz możliwość tworzenia w szkołach ponadpodstawowych oddziałów o profilu mundurowym.

Szkoleń w formie hybrydowej

Od maja br. prowadzone są szkolenia zawodowe podoficerskie i aspiranckie w formie tzw. „hybrydowej”, polegające na połączeniu nauczania zdalnego z realizacją zajęć w systemie stacjonarnym na terenie komend wojewódzkich Policji, co zmniejszy wieloletnie "nawisy" szkoleniowe i umożliwi policjantom awansowanie. Ma to na celu zmotywowanie funkcjonariuszy do rozwoju zawodowego i zdobywania kolejnych szczebli w karierze. Dzięki temu rozwiązaniu, do końca października tego roku, zrealizowano już 78% potrzeb szkoleniowych w korpusie podoficerów i 67% w korpusie aspirantów (w całym 2023 r. zrealizowano odpowiednio 37% i 31%).

Ośrodków szkolenia Policji

Z dniem 15 września 2024 r. utworzony został Ośrodek Szkolenia Policji w Warszawie z siedzibą w Piasecznie, który realizuje szkolenie zawodowe podstawowe, podoficerskie i aspiranckie. Aktualnie trwają prace nad utworzeniem podobnego ośrodka szkolenia w Lublinie.

Zmian w nadawaniu stopni policyjnych

Trwają prace nad zmianą przepisów umożliwiających mianowanie policjanta na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów i aspirantów Policji w terminie miesiąca od dnia uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Dotychczas policjanci tych korpusów mogli awansować dwa razy w roku.

Ruchomego czasu pracy dla pracowników cywilnych

Wprowadzone rozwiązanie ma poprawić jakość i komfort pracy podczas realizowania obowiązków służbowych, a także zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy.

Wszystkie te zmiany mają stanowić atut w pozyskiwaniu nowych kandydatów do służby w Policji, a tym którzy obecnie służą zapewnić stabilność zatrudnienia i rozwój.

Do 1 listopada br. wpłynęło prawie 18 600 podań o przyjęcie do służby w Policji (w 2023 r. 15 300), co świadczy o tym, że zaproponowane zmiany zostały pozytywnie odebrane przez kandydatów do służby w Policji i przynoszą spodziewany efekt.

Ponadto 17 października 2024 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, powstał Zespół do spraw poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, którego pierwsze spotkanie odbyło się w piątek 25 października 2024 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MSWiA, strony związkowej oraz podległych resortowi służb.