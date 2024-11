Areszt za zabójstwo sprzed lat Data publikacji 07.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach zebrali materiał dowodowy, który pozwoził nadzorującej sprawę Prokuraturze Rejonowej w Dąbrowie Górniczej na wystąpienie do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 47-letniego mężczyzny. Nie posiadający stałego miejsca zamieszkania zatrzymany, jest podejrzany o zabójstwo swojego 72-letniego znajomego. Za przestępstwo to grozi nawet dożywotnie więzienie.

W lutym 2024 roku policjanci zostali zawiadomieni o znalezieniu przez przypadkową osobę ludzkiego szkieletu w piwnicy jednego z pustostanów w Sławkowie. Badania potwierdziły, że są to szczątki 72-letniego mężczyzny, a ślady wskazywały, że mogło dojść do zabójstwa.

Śląscy kryminalni ustalili wiele istotnych faktów, które zbliżyły ich do poznania kulis sprawy. Okazało się, że mężczyzna zamieszkiwał kiedyś w tym budynku. Około 10 lat temu sąsiedzi przestali go jednak widywać, a znajomy, z którym zajmował wspólne mieszkanie, odpowiadał wtedy wszystkim, że jego kolega wrócił do rodziny na Mazury. Po pewnym czasie 47-letni Adam R. opuścił zajmowane mieszkanie w pustostanie.

Po odnalezieniu szczątek mężczyzny i ustaleniu powyższych faktów, policjanci z Sekcji do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Archiwum X Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, którzy zajęli się sprawą, zebrali materiał dowodowy pozwalający na zatrzymanie nieposiadającego stałego miejsca pobytu i prowadzącego koczowniczy tryb życia 47-letniego Adama R. Do zatrzymania podejrzanego doszło pod koniec sierpnia 2024 roku na terenie Ząbkowic.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie mu w Prokuraturze Rejonowej w Dąbrowie Górniczej zarzutu zabójstwa i zastosowanie przez sąd najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Za zarzucaną 47-letniemu Adamowi R. zbrodnię grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Katowicach / kp)

