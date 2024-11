Za kierownicą „włączmy myślenie" Data publikacji 07.11.2024 Powrót Drukuj Niestosowanie się do znaków drogowych doprowadziło do bardzo groźnej sytuacji zagrażającej życiu zarówno osobom znajdującym się w pojazdach, jak również pieszej. Na szczęście nikt nie zginął i nie odniósł obrażeń ciała. Przejazd przez skrzyżowanie bez zachowania wszelkiej ostrożności, lekceważąc przy tym przepisy ruchu drogowego, jest zachowaniem skrajnie nieodpowiedzialnym i nie ma na to żadnego usprawiedliwienia.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Lekarzewice gm. Osięciny pow. radziejowski. Tam w połowie sierpnia (13.08.24) kierująca peugeotem nie zastosowała się do znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa), doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym daewo. Uderzenie było tak silne, że jadące pojazdy odrzuciło na pobliskie pole, omijając na szcześcię idącą poboczem kobietę. To niebezpieczne zdarzenie zostało zarejestrowane kamerką samochodową i wpłynęło na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

Na podstawie przeprowadzonych przez policjantów czynności kierująca peugeotem została uznana winną kolizji. W ślad za tym, mundurowi nałożyli na nią mandat w wysokości 1500 złotych oraz 12 punktów karnych.

Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami, odpowiadamy również za życie i zdrowie innych użytkowników dróg, a jeżeli nie stosujemy się do przepisów ruchu drogowego lub co gorsza je lekceważymy musimy liczyć się z konsekwencjami.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozsądek i prawidłowe zachowania! Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo zależy w głównej mierze od nas samych! Brak należytej ostrożności i wyobraźni może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.

( KWP w Bydgoszczy / kc)