Lubuski policjant na podium Mistrzostw Europy w Brazylijskim Jiu Jitsu

Data publikacji 07.11.2024

Praca w Policji i umiejętności jakie są potrzebne do realizacji zadań stawianych przed funkcjonariuszami w ich codziennej służbie są ściśle związane ze sportem i wysiłkiem fizycznym. Wie o tym najlepiej wschowski policjant sierżant Bartosz Mieszczanowicz, który swoją pasję i miłość do sportu łączy na co dzień ze służbą w Policji. Niedawno zdobył trzecie miejsce na X European Championship. Gratulacje!