Zatrzymany poszukiwany ENA za udział w zorganizowanej grupie przestępczej pomagającej cudzoziemcom wjechać do Niemiec Data publikacji 07.11.2024 Powrót Drukuj Starogardzcy policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który od niespełna dwóch miesięcy był poszukiwany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pomagającej cudzoziemcom wjechać do Niemiec. Mieszkaniec powiatu świeckiego trafił do aresztu, gdzie będzie oczekiwał na ekstradycję.

Policjanci z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim zatrzymali 23-latka poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej, po tym, jak mundurowi zauważyli, że w trakcie jazdy nie korzystał z pasów bezpieczeństwa oraz miał włączone światła przeciwmgłowe, mimo że nie wymagały tego warunki drogowe. Za popełnione wykroczenia mieszkaniec powiatu świeckiego otrzymał dwa mandaty karne w wysokości 100 zł każdy oraz otrzymał 7 punktów karnych.

Po sprawdzeniu danych osobowych kierowcy w policyjnych kartotekach okazało się, że od września 2024 roku jest on poszukiwany europejskim nakazem aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Na mężczyźnie ciążą zarzuty karne dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej pomagającej cudzoziemcom wjechać do Niemiec, za co otrzymywał wynagrodzenie w kwocie ponad 1,5 tys. euro. Mieszkaniec powiatu świeckiego ścigany był przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w celu aresztowania ekstradycyjnego. 23-latek trafił do aresztu do czasu podjęcia przez sąd decyzji co do ekstradycji.

Europejski Nakaz Aresztowania wydawany jest w następstwie przeprowadzonego transgranicznego uproszczonego postępowania sądowego, w ramach którego dochodzi do przekazania podejrzanych lub oskarżonych w związku ze ściganiem przestępstw, lub wykonania wyroku pozbawienia wolności bądź zastosowania środka zabezpieczającego. Europejski Nakaz Aresztowania wydany przez organy sądowe jednego z państw członkowskich jest ważny na terenie Unii Europejskiej.