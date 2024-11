25-latek w dniu Wszystkich Świętych, wiózł na starej lawecie…całkiem nowe porsche

Data publikacji 07.11.2024

Dzięki czujności policjantów ruchu drogowego słupskiej komendy, porsche o wartości miliona złotych wkrótce wróci do właściciela. Do aresztu trafił za to 25-latek, który przewoził na lawecie ukradzione kilka dni temu w Berlinie auto. Mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa, czyli pomocy w ukryciu skradzionego pojazdu, będącego jednocześnie mieniem znacznej wartości. Sąd wobec 25-latka zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.