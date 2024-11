Kolejny sukces siłacza z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie Data publikacji 07.11.2024 Powrót Drukuj St. sierż. Przemysław Kawczyński policjant Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie brał udział w Mistrzostwach Świata federacji WPA, które odbywały się w Pabianicach. Jak co roku impreza była zorganizowana na najwyższym poziomie - czyli takim samym jak zawodnicy w niej biorący.

St. sierż. Przemysław Kawczyński jest policjantem Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Trójbojem Siłowym zajmuje się od 10 lat. W dniu 27.10.2024 roku brał udział w Mistrzostwach Świata federacji WPA w martwym ciągu, które odbywały się w Pabianicach.

Zawody były zorganizowane w dwóch dywizjach Amator - dla zawodników początkujących oraz Pro - dla zawodników z większym doświadczeniem. Podczas zawodów naszemu koledze udało się podnieść ciężar 272,5 kg, co w kategorii do 82,5 kg i dywizji Pro dało mu pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Świata. Przy okazji udało mu się pobić rekord Polski o 7.5 kg.

Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki osiągane przez zawodników oraz liczne nowe rekordy Polski, Europy i Świata. Na zawody przybyły reprezentacje zawodników z bliższych i dalszych zakątków globu.

Jak sam mówi:

„Start zaliczam do udanych. Tym bardziej że odbył się dwa tygodnie po poprzednich zawodach, gdzie zmęczenie jeszcze do końca nie odpuściło. W swojej kategorii wygrywam zawody oraz w gronie wszystkich startujących bez podziału na wagę w kategorii open plasuje się na 5 miejscu - to cieszy najbardziej”.

W tym roku był to ostatni start w zawodach st. sierż. Przemysława Kawczyńskiego.

Teraz ma czas na odpoczynek, regenerację oraz budowanie jeszcze lepszej formy na kolejny sezon startowy.

Przemysław Kawczyński serdecznie dziękuje kierownictwu Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz Zarządowi Warmińsko-Mazurskiego NSZZP Policjantów za możliwość łączenia pasji ze służbą.

Podsumowując zawody, st. sierż. Przemysław Kawczyński jest bardzo zadowolony z uzyskanych wyników. Nagrody i miejsca od dawna tworzą dla niego tylko dodatek, a najważniejsze w tym wszystkim jest pokazanie coraz lepszej wersji siebie, co od kilku zawodów konsekwentnie realizuje.