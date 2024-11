Tylko jednego dnia ten sam patrol małkińskich policjantów pomagał dwukrotnie seniorkom potrzebującym pomocy Data publikacji 08.11.2024 Powrót Drukuj Służba w Policji polega na tym, aby przede wszystkim nieść pomoc i wsparcie, nie zapominając przy tym, że najważniejszy jest człowiek. Taką właśnie postawą wykazali się małkińscy policjanci st. post. Jakub Zakrzewski i st. post. Mateusz Mazur, którzy jednego dnia podczas dwóch różnych interwencji pomogli potrzebującym seniorkom.

We wtorek (5 listopada) od rana służbę pełnili dwaj policjanci z małkińskiego komisariatu st. post. Jakub Zakrzewski i st. post. Mateusz Mazur. Przed godziną 9.00 policjanci otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości Małkinia Górna pracownik socjalny nie może wejść do mieszkania podopiecznej. Kobieta przewróciła się i nie mogła sama wstać, żeby otworzyć drzwi. Z seniorką był jedynie kontakt słowny przez zamknięte od wewnątrz drzwi. Gdy policjanci dojechali na miejsce, znaleźli uchylone okno, przez które weszli do mieszkania znajdującego się na parterze. Na podłodze leżała 72-latka, kobieta była odwodniona i z uwagi na skręcony staw skokowy nie mogła wstać. Policjanci udzielili kobiecie pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym czasie na miejsce dojechała straż pożarna oraz karetka pogotowia. Zespół ratownictwa medycznego przewiózł 72-latkę do szpitala na dalsze badania. Pracownik socjalny dopilnował mieszkania seniorki do czasu przyjazdu najbliższych 72-latki.

Tego samego dnia po południu ci sami policjanci interweniowali wobec zagubionej seniorki. Dyżurny ostrowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na posesję mieszkanki Kiełczewa weszła starsza kobieta, która nie pamiętała, jak się nazywa i gdzie mieszka. Gdy policjanci dojechali pod wskazany w zgłoszeniu adres, zaczęli rozmawiać z seniorką. Po dłuższej chwili kobieta podała imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Policjanci skontaktowali się z rodziną 82-latki, która już rozpoczęła jej poszukiwania w sąsiedniej miejscowości. Cała i zdrowa seniorka trafiła pod opiekę najbliższych.

Każdego dnia policjanci mierzą się z różnego rodzaju interwencjami, m.in. zatrzymują poszukiwanych, sprawców przestępstw, a są dni, gdy po prostu pomagają bezbronnym seniorom.