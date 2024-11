Ponad 4,5 kg narkotyków zdjętych z czarnego rynku. Trzy osoby zatrzymane. 47-letni wałbrzyszanin tymczasowo aresztowany Data publikacji 08.11.2024 Powrót Drukuj Łącznie ponad 4,5 kilograma narkotyków w postaci amfetaminy i metamfetaminy ujawnili i zabezpieczyli w kilku miejscach wałbrzyskiego Sobięcina funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, których w działaniach wsparli policjanci z Kłodzka i Dzierżoniowa z psami służbowymi. Mundurowi zarekwirowali także podręczne wagi, telefony komórkowe, naboje i gotówkę oraz samochód osobowy należący do głównego podejrzanego – 47-latka. Dodatkowo funkcjonariusze udowodnili mężczyźnie, że sprzedawał środki psychotropowe. Decyzją sądu wałbrzyszanin trafił już do aresztu.

Policjanci kryminalni z wałbrzyskiej komendy, wsparci przez funkcjonariuszy z Dzierżoniowa i Kłodzka, którzy pełnią na co dzień służbę z psami specjalizującymi się w wykrywaniu narkotyków, realizując zebrane informacje operacyjne, w miniony poniedziałek udali się w kilka miejsc wałbrzyskiego Sobięcina. Tam zatrzymali 47-letniego mężczyznę oraz dwie kobiety w wieku 44, oraz 59 lat. Łącznie w miejscach zamieszkania sprawców stróże prawa zabezpieczyli ponad 4,5 kilograma narkotyków, głównie amfetaminę oraz metamfetaminę. Część ze środków psychotropowych ukryta była w przydomowym kompostowniku. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków zabronionych oszacowana została na blisko 95 tysięcy złotych.

Ponadto w trakcie przeszukań pomieszczeń mieszkalnych należących do podejrzanych mundurowi znaleźli pieniądze mogące pochodzić z procederu przestępczego - blisko 20 tysięcy złotych w gotówce. Zabezpieczyli także osiem sztuk naboi kaliber 9 mm, trzynaście telefonów komórkowych, tablet, dwie wagi elektroniczne do porcjowania narkotyków oraz samochód osobowy należący do 47-latka.

Dalsze czynności procesowe przeprowadzone wspólnie z policjantami pionu dochodzeniowo-śledczego wałbrzyskiej komendy pozwoliły na postawienie zatrzymanemu dodatkowo zarzutu handlu środkami psychotropowymi.

Po analizie zebranego w sprawie przez funkcjonariuszy materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu tymczasowo aresztował głównego podejrzanego na okres trzech miesięcy. 47-latek został już osadzony w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz handel nimi wałbrzyszanin może trafić za kraty więzienia nawet na 10 lat. Kobietom grozi trzyletni pobyt w zakładzie karnym. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania osób związanych z przestępstwami narkotykowymi.