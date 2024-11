Nietrzeźwa wjechała w budynek Data publikacji 08.11.2024 Powrót Drukuj Mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie mieszkanka powiatu wieruszowskiego uderzyła w ogrodzenie posesji, a następnie w budynek mieszkalny. W wyniku zdarzenia do szpitala trafiła 36-letnia kierująca Renault Megane oraz jeden z domowników. Prowadzone postępowanie wyjaśni dokładne przyczyny tego zdarzenia. Apelujemy o zachowanie trzeźwości za kierownicą.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło 6 listopada 2024 roku o godzinie 14:00 w Galewicach. Jak wynika z naszych ustaleń 36-letnia kierująca Renault Megane jechała ulicą Szkolną i z niewiadomych dotąd przyczyn uderzyła w ogrodzenie posesji, a następnie w budynek jednorodzinny. Siła uderzenia pojazdu była tak duża, że znacznemu uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny. Policjanci od kierującej wyczuli woń alkoholu, badanie stanu trzeźwości wykazało u niej ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, dodatkowo została pobrana od niej krew do badań. Kobieta nie potrafiła określić mundurowym co było przyczyną uderzenia w posesję.

W wyniku zdarzenia ucierpiała kierująca oraz właścicielka posesji, która w momencie uderzenia pojazdu w budynek, przebywała w domu. Kobiety zostały przetransportowane do szpitala. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz sporządzili oględziny miejsca i pojazdu biorącego udział w zdarzeniu. Jeszcze tego samego dnia okazało się, że obrażeń ciała doznała kierująca, oraz jeden z domowników. W miejscu zdarzenia znajdował się monitoring, na którym widać jak kierująca osobówką będąc na drodze podporządkowanej przejechała drogę powiatową i uderzyła w posesję.

Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające w tej sprawie, które odpowiedzą na pytanie, co było dokładną przyczyną tego zdarzenia. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nie uniknie odpowiedzialności za spowodowanie tego zdarzenia.

Policjanci apelują i przypominają, że alkohol negatywnie działa na organizm człowieka. Tracimy zdolność koncentracji i poczucie rzeczywistości. Zdecydowanie zmniejsza się zdolność oceny sytuacji i wydłuża czas reakcji. Nigdy nie wolno wsiadać za kierownicę po alkoholu! Pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowco, włącz myślenie!

( KWP w Łodzi / kp)

Film Nagranie z monitoringu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z monitoringu (format mp4 - rozmiar 2.43 MB)