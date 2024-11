Wyjmowała część towaru z zamówionych przesyłek, resztę odsyłała Data publikacji 08.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP dotarli do osoby podejrzanej o przywłaszczenie ubrań i galanterii. Kobieta w nieuprawniony sposób posłużyła się danymi różnych osób i poprzez Internet zamawiała towar z różnych sklepów internetowych. Następnie z zamawianych przesyłek wyjmowała część zamówionych rzeczy, po czym niekompletne już przesyłki odsyłała do sklepów. 26-latka została zatrzymana i usłyszała zarzuty niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Teraz może jej grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do policjantów stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą dotarła informacja o wyłudzeniach ubrań i galanterii. Popełniająca przestępstwo na dane różnych osób zamawiała przez Internet towar ze sklepów, z odbiorem w miejscu, w którym pracowała oraz płatnością za pobraniem. Z zamawianych przez siebie przesyłek wyjmowała część zamówionych rzeczy, po czym niekompletne już przesyłki odsyłała do sklepów internetowych.

Jak ustalili policjanci, podejrzana w ciągu kilku ostatnich miesięcy w ten sposób zamówiła 50 różnego rodzaju ubrań i galanterii. W toku dalszych ustaleń okazało się, że przesyłki naruszone i niekompletne odsyłała. Po ich sprawdzeniu w sklepach internetowych okazało się, że brakuje w nich części towarów.

Po tych ustaleniach policjanci zatrzymali 26-letnią kobietę, która przyznała, że w ten sposób wyłudzała towar ze sklepów internetowych, powodując straty w wysokości około 12 300 złotych na szkodę jednej z firm kurierskich.

Dalej sprawą zajęli się policjanci Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego z Komendy Rejonowej Warszawa VI. Podejrzana usłyszała zarzuty niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Grozi jej za to kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.