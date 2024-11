Policjanci odzyskali skradziony samochód Data publikacji 08.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci z augustowskiej drogówki zatrzymali 22-letniego obywatela Azerbejdżanu, który jak się okazało, jechał kradzionym porsche. Auto w Szwecji zarejestrowane było jako utracone. Prokurator Rejonowy w Augustowie przedstawił 22-latkowi zarzut paserstwa. Zgodnie z kodeksem karnym za paserstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z augustowskiej drogówki zatrzymali do kontroli porsche. Podczas kontroli okazało się, że kierowca jest obywatelem Azerbejdżanu. W trakcie sprawdzania w policyjnej bazie danych wyszło na jaw, że samochód warty blisko 500 tysięcy złotych jest zarejestrowany jako utracony w wyniku przestępstwa na terenie Szwecji.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a samochód został odholowany na policyjny parking. Prokurator Rejonowy w Augustowie przedstawił 22-latkowi zarzut paserstwa. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.