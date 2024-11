Posłużył się fałszywymi fakturami, narażając Skarb Państwa na stratę 600 tys. zł

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 30-letniemu mieszkańcowi miasta zarzutów wyłudzenia blisko 600 tys. zł w związku z uszczupleniem podatku dochodowego. Mężczyzna posłużył się fałszywymi fakturami na około 3 mln zł przyczyniając się w ten sposób do narażenia Skarbu Państwa na straty. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 8 lat pozbawienia wolności.