XII Ekspercka Konferencja Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Data publikacji 08.11.2024 Powrót Drukuj W dniu 7 listopada 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się XII Ekspercka Konferencja Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, pt. „Poszukiwanie osób zaginionych w oparciu o narzędzia, wiedzę i doświadczenie”. Wydarzenie objęte zostało patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Partnerem konferencji było Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.

Inicjatywa miała charakter zamknięty i zgromadziła około 150 osób, z czego główne audytorium stanowili policjanci z jednostek organizacyjnych Policji i szkół Policji z kraju oraz przedstawiciele grup poszukiwawczo-ratowniczych (m. in. PCK, OSP, WOPR, GOPR

i TOPR).

Otwarcia tegorocznej konferencji dokonał Minister Czesław Mroczek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnych na sali gości przywitał także Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster. Część oficjalną spotkania zamknęło wystąpienie Anny Jurkiewicz, prezes Fundacji ITAKA -organizatora przedsięwzięcia.

W pierwszej, merytorycznej części tego wydarzenia, zaproszeni prelegenci podzieli się swoją wiedzą z profilowania i wykorzystania narzędzi kryminalistycznych w poszukiwaniach osób zaginionych. Ponadto Wiceprezes Fundacji Itaka Izabela Jezierska - Świergiel opowiedziała o roli numeru 116 000 czyli Telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka, współpracy Fundacji z Neewsweek Kryminalny a także przedstawiła zebranym wyniki przeprowadzonej, w dniu 25 maja 2024 roku, ogólnopolskiej kampanii, zorganizowanej dla upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego. Ostatnim wystąpieniem przewidzianym w tej części konferencji była prezentacja mł. insp. Małgorzaty Puzio-Brody, reprezentującej Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Policjantka zapoznała uczestników spotkania z danymi dotyczącymi zaginięć osób powyżej 60. roku życia a także zaprezentowała przebieg i efekty policyjnej kampanii społecznej #JestemTUCZEKAM, dedykowanej ww. problematyce.

Kolejne prelekcje skoncentrowane były na różnych aspektach działań poszukiwawczych - tych prowadzonych w sieci, jak również realizowanych w terenie. Zaproszeni eksperci

i jednocześnie praktycy, opowiedzieli o tym jak nowoczesne technologie wspierają poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym, a także poruszyli kwestie związane z zagrożeniami związanymi z ich wykorzystaniem. Nadkom. Konrad Gajda oraz asp. Aleksandra Kuraszkiewicz z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób BK KGP przedstawili zebranym możliwości związane z wykorzystaniem - do działań poszukiwawczych za osobami zaginionymi - Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań KGP oraz psów mantrailingowych, będących na stanie tego wydziału. Sam pojazd wraz z jego wyposażeniem można też było zobaczyć na żywo, podczas przerw przewidzianych w agendzie spotkania.

Warto wspomnieć, że wśród tematów zaprezentowanych w ramach konferencji pojawiły się też takie zagadnienia jak przygotowanie grup poszukiwawczo-ratowniczych do przeciwdziałania skutkom kryzysu psychicznego, możliwości związane z wykorzystaniem potencjału Polskiego Związku Łowieckiego do poszukiwań osób zaginionych w terenie czy bardzo ciekawa prelekcja na temat antyspołecznych zachowań nieletnich w cyberprzestrzeni, omówiona przez Natalię Fabisiak - przedstawicielkę Fundacji ITAKA oraz Szymona Nawrockiego – doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Napięty harmonogram konferencji i różnorodność tematów, które zostały zaprezentowane podczas tego wydarzenia stanowią dowód na to, że skuteczne poszukiwanie osób zaginionych, to składowa wielu istotnych czynników, takich jak narzędzia, wiedza i doświadczenie. To także dobra współpraca i wzajemne zaufanie, budowane podczas wspólnie realizowanych działań,

czy rozmów i dyskusji podejmowanych m. in. podczas takich spotkań, jak przedstawiona inicjatywa.

Podsumowując omawiane wydarzenie śmiało można uznać, że z pewnością było ono dla wszystkich inspiracją do podejmowania jeszcze skuteczniejszych działań na rzecz osób zaginionych i ich rodzin a także stanowiło doskonałą okazję do nawiązywania bezpośrednich kontaktów, które w przyszłości z pewnością zaowocują bardziej efektywną i lepszą współpracą.

Biuro Kryminalne KGP

Foto: MSWIA, mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda