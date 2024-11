Czasowy zakaz noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy w dniu 11 listopada 2024 r. Data publikacji 08.11.2024 Powrót Drukuj 11 listopada 2024 r. obowiązuje czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Zakaz został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2024 r. (poz. 1639), w związku z uzasadnioną koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestników uroczystości z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, organizowanych 11 listopada 2024 r. w Warszawie.

Zakaz ten dotyczy osób posiadających broń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2024 r., poz. 485), z wyłączeniem:

1) osób posiadających broń na podstawie świadectwa broni wydanego następującym podmiotom:

a) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,

b) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,

c) urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu;

2) członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych, którzy mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach:

a) ochrony osobistej,

b) łowieckich,

c) sportowych,

d) kolekcjonerskich,

e) pamiątkowych;

3) cudzoziemców nie wymienionych wyżej, którzy mogą posiadać broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że noszenie broni, naruszające zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jest czynem zabronionym określonym w art. 51 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, za który przewiduje się karę grzywny albo aresztu.

(Biuro Prewencji KGP)