Nominacje generalskie w Pałacu Prezydenckim Data publikacji 11.11.2024 Powrót Drukuj W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, 10 listopada 2024 r. o godz. 19.00 w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nominacji generalskich funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej i żołnierzom Wojska Polskiego.

Ceremonia odbyła się w obecności ministrów Kancelarii Prezydenta RP, Komendanta Głównego Policji, przedstawicieli służb podległych MSWiA, duchowieństwa oraz rodzin mianowanych.

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty mianowania na stopień nadinspektora Policji: Kamilowi Borkowskiemu – Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku, Tomaszowi Michułce – Zastępcy Komendanta Głównego Policji i Tomaszowi Olczykowi – Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu. Szable generalskie wręczał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak.

Prezydent RP Andrzej Duda pogratulował wszystkim mianowanym na generalski stopień, mówiąc:

- Nie przez przypadek ta nominacja odbywa się dziś jednocześnie dla żołnierzy Wojskiego Polskiego i funkcjonariuszy oraz oficerów Policji i Straży Pożarnej. Dziś znakomicie wiemy – obserwując, co dzieje się na Ukrainie i obserwując, co musimy robić, żeby obronić naszą wschodnią granicę przed hybrydowym atakiem z Białorusi – że dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej musicie wszyscy służyć razem i synergia waszej służby ma dla bezpieczeństwa Polski i Polaków znaczenie fundamentalne. Dlatego cieszę się, że możemy te nominacje wręczyć wszystkim Panom jednocześnie – powiedział Prezydent podczas uroczystości.

(…) Moment nominacji nie jest przypadkowy. To zwyczaj w historii wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. Dlatego dzisiaj, w przeddzień 106. rocznicy jesteśmy tutaj, aby tej nominacji dokonać wobec wzorowo wykonujących swoją służbę. I za tę służbę wzorowo wykonywaną dziś dziękuję. (…) Dzisiaj przyjmując nominację (…) bierze się na siebie dodatkową, wielką odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski, za jej byt, za bezpieczeństwo nas wszystkich.

Głos zabrał również Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, który podziękował Prezydentowi RP za decyzje o nominacjach. Minister podkreślił szczególną atmosferę tych awansów, odbieranych podczas Święta Niepodległości jako gest wsparcia i dostrzeżenia formacji.

A zwracając się do funkcjonariuszy Policji powiedział:

- Dzisiejsze nominacje są nie tylko wyrazem szacunku dla karier oficerów, ale też wskazują w jak ważnych miejscach są obecnie ci, którzy je odebrali. (…) Zaufanie i współbraterstwo służb na granicy i podczas powodzi jest tym, czego chcemy się trzymać. To, że jesteśmy dzisiaj tu wszyscy razem, jest mocnym tego sygnałem. Bezpieczeństwo jest jedno. Musimy budować siłę, bo takie są czasy i takie są wymogi.

Na zakończenie Minister SWiA pogratulował wszystkim awansowanym.

NADINSP. DR TOMASZ MICHUŁKA

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Nadinspektor Tomasz Michułka jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. W grudniu 2019 roku uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku w Komendzie Rejonowej Policji Łódź-Górna. Przez blisko 19 lat swojej służby związany był z pionem kryminalnym garnizonu łódzkiego, gdzie zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:



• Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji IV Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

• Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

• p.o. Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

• Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

• I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

• p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

• Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu

• p.o. Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

• Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

• Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

• Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

• Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

• Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”

• Medal Pro Patria

NADINSP. KAMIL BORKOWSKI

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Nadinsp. Kamil Borkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku na stanowisku aplikanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Od 1997 roku pełnił szereg funkcji na stanowiskach wykonawczych związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej w jednostkach organizacyjnych garnizonu mazowieckiego.

Od 2000 roku zaczął pełnić służbę w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

• Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

• Naczelnik Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

• Naczelnik Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji

• Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

• Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

• Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

• Złota Odznaka „Zasłużony Policjant"

NADINSPEKTOR TOMASZ OLCZYK

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W POZNANIU

Nadinsp. Tomasz Olczyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii WSB Master of Businness Administration. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek - Ochrona danych osobowych. Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Od początku związany z łódzką policją. Służył w pionie prewencji, po czym przeszedł do pionu kryminalnego, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, jednocześnie będąc członkiem Nieetatowego Zespołu ds. Zatrzymań Szczególnie Niebezpiecznych Przestępców KWP w Łodzi.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:



• Kierownik Sekcji do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

• Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

• I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy

• I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu

• I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

• p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

• Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

• Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

• Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”

(Tekst i zdjęcia: I. Pajdała BKS KGP)