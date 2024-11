Policjanci odzyskali skradziony w Niemczech samochód elektryczny o wartości ponad 160 tysięcy złotych Data publikacji 12.11.2024 Powrót Drukuj Uzyskanie informacji i dynamiczne nią zarządzanie skutkowało odzyskaniem kilka godzin od zgłoszenia skradzionego z trenu Niemiec samochodu marki KIA wartości ponad 160 tysięcy złotych. To wspólny sukces funkcjonariuszy z Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku oraz policjantów z Gubina.

W czwartek (7 listopada) w nocy funkcjonariusze z Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku otrzymują informację o tym, że na jednej z ulic Gubina może znajdować się auto pochodzące z kradzieży. Informacja niezwłocznie przekazana została do policjantów gubińskiego komisariatu, którzy zajęli się jej weryfikacją. Dzięki współpracy służb i bardzo dobrze zarządzaną informacją, skradziona kilka godzin wcześniej KIA o wartości ponad 160 tysięcy złotych została odnaleziona i trafiła na policyjny parking. Tam już dalsze czynności wykonywali policjanci zespołu dochodzeniowo-śledczego wraz z technikiem kryminalistyki, który zabezpieczał ślady pozwalające na identyfikację sprawcy przestępczego działania. Pojazd po czynnościach powrócił do właściciela. Sprawą zajmują się policjanci pionu kryminalnego, których czynności zmierzają do ustalenia i zatrzymania sprawcy czynu.