Złodziej samochodowy zatrzymany w Warszawie

Data publikacji 12.11.2024 Powrót Drukuj

O kradzieży wartego 154 tys. złotych suva marki Honda CRV w pierwszej kolejności zostali poinformowani funkcjonariusze z komisariatu na wrocławskim Psim Polu. W związku z tym zgłoszeniem do działań natychmiast przystąpili również funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową komendy miejskiej. Intensywna praca operacyjna i kolejne ustalenia policjantów doprowadziły do namierzeni na terenie Warszawy i zatrzymania sprawcy tej kradzieży. 25-letni złodziej przyznał się do zarzucanych mu czynów i usłyszał już zarzuty.