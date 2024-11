Chciała zainwestować w akcje gazociągu i zarobić. Straciła ponad 100 tysięcy złotych Data publikacji 12.11.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy ostrzegają przed oszustwami, które czyhają na nieświadomych użytkowników internetu. Na stronach internetowych czy na portalach społecznościowych można znaleźć fałszywe ogłoszenia o możliwości szybkiego zysku poprzez inwestycję w akcje koncernu paliwowego, gazowego czy kryptowaluty. Oszuści obiecują szybki i duży zysk zainwestowanych pieniędzy, w który niestety uwierzyła 64-letnia mieszkanka powiatu świdnickiego. W efekcie straciła ponad 100 tysięcy złotych.

Pod koniec października 64-latka przeglądając portal społecznościowy znalazła ogłoszenie dotyczące możliwości zarobienia dużych pieniędzy poprzez inwestycje w akcje gazociągu. Kobieta zdecydowała, że chciałaby spróbować. Zarejestrowała się i po jakimś czasie odebrała telefon od nieznanego mężczyzny, który opowiedział o możliwościach inwestycyjnych platformy, o tym jak można zarobić sporą gotówkę inwestując w akcje właśnie gazociągu.

Seniorka skuszona obietnicą wysokiego zysku chciała spróbować. Mężczyzna poinformował, że w takim razie z kobietą na pewno skontaktuje się analityk finansowy - i tak też się stało. Poszkodowana odebrała telefan od nieznanej kobiety, która przedstawiła się jako analityk finansowy i poinformowała o konieczności pierwszej wpłaty związanej z rozpoczęciem inwestycji. Była to kwota 1000 złotych, ale 64-latka ze względu na wiek emerytalny miała zapłacić tylko 800 złotych….resztę pokryć miała platforma. Ustalona kwota została wpłacona, by rozpocząć inwestycje.

Z seniorką w stałym kontakcie była rzekoma analityk i księgowy. Tak poprowadzili rozmowy z kobietą, że namówili ją do wpłacenia swoich oszczędności na wskazane przez nich konto bankowe, a także do udostępnienia swoich danych do logowania do konta m.in. loginu i hasła. Dalsze rozmowy przyczyniły się do tego, że osoby namówiły 64-latkę do zaciągnięcia kredytu w kwocie ponad 60 tysięcy złotych.

Kiedy to nastąpiło, oszuści przelali całą kwotę na swoje konto, a pokrzywdzona zrozumiała, że została oszukana. Straciła ponad 100 tysięcy złotych.

Pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania w zawieraniu jakichkolwiek znajomości przez telefon czy internet. Weryfikujmy z kim rozmawiamy, a jeśli mamy choćby najmniejszą wątpliwość, nie dajmy wciągnąć się w manipulacyjną rozmowę. Bądźmy ostrożni! Możemy stracić całe oszczędności życia.