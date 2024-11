Odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i nie tylko Data publikacji 12.11.2024 Powrót Drukuj Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 39-letniemu mężczyźnie, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed policjantami. Na tym jednak nie koniec.

Sprawa miała swój początek pod koniec października w godzinach wieczornych na terenie gminy Fabianki. Policjanci ruchu drogowego z Włocławka zwrócili tam uwagę na kierowcę renault, który na widok radiowozu zaczął nerwowo się zachowywać. Postanowili więc sprawdzić powód takiej reakcji i dali sygnał do zatrzymania.

Kierowca zignorował jednak polecenie policjantów, przyspieszył i zaczął oddalać się w stronę powiatu lipnowskiego. Mundurowi ruszyli w pościg za renault. Używali sygnałów świetlnych i dźwiękowych, na które kierujący nie reagował i kontynuował jazdę, uciekając także drogami gruntowymi. Na niewiele to jednak się zdało. W Lipnie funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę.

Okazał się nim 39-letni mieszkaniec powiatu włocławskiego. Był trzeźwy, jednak wyszło na jaw, że kierował pomimo braku uprawnień. Właśnie z tego powodu chciał uniknąć policyjnej kontroli.

39-latek trafił do komendy, gdzie usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, pomimo dawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Może mu za to grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za jazdę pomimo braku uprawnień.

( KWP w Bydgoszczy / kc)

