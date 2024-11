Medale dla policjantów i pracowników policji Powrót Drukuj Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 12 listopada 2024 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń dla policjantów i pracowników policji. Medale państwowe i resortowe i odznaczenia zasłużonym policjantom oraz odznaki honorowe i listy gratulacyjne wręczali minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, sekretarz stanu MSWiA oraz Komendant Główny Policji.

W uroczystości zorganizowanej przez Gabinet Komendanta Głównego Policji w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej udział wzięli minister Spraw Wewnętrznych

i Administracji, Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu MSWiA, Czesław Mroczek, Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Boroń wraz z zastępcami, przedstawiciele służb podległych MSWiA, kadra kierownicza KGP oraz policjanci i pracownicy cywilni Policji.

Po wprowadzeniu Sztandaru Komendy Głównej Policji Minister SWiA, Sekretarz Stanu MSWiA i Komendant Główny Policji wręczyli odznaczenia państwowe. Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczono Złotym Medalem za Długoletnią Służbę 364 osoby, podczas uroczystości medal wręczono trzem osobom. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę zostało odznaczonych 801 osób, z rąk ministra otrzymało medal 9 osób. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono 326 osób, na uroczystości udekorowano 5 osób.

Następnie zostały wręczone odznaczenia resortowe za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Złotym Medalem za Zasługi dla Policji odznaczono 60 osób, podczas uroczystości medale otrzymały dwie osoby. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji odznaczono 91 osób, podczas uroczystości minister wręczył medale czternastu osobom. Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji zostało odznaczonych 319 osób, podczas uroczystości udekorowano 15 osób.

Odznakę Zasłużony Policjant nadaje się policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych. Złota odznaka została przyznana 148 funkcjonariuszom, z czego dwóch otrzymało ją z rąk ministra. Srebrną odznaką odznaczono 338 policjantów, podczas uroczystości trzech otrzymało odznakę. Brązową odznaką odznaczono 1208 funkcjonariuszy, a ośmiu otrzymało ją podczas uroczystości. Wśród odznaczonych było również trzech funkcjonariuszy odznaczonych Odznaką Honorową Służby Kontrterrorystycznej i trzynaścioro pracowników cywilnych Policji którzy otrzymali Listy Gratulacyjne z okazji jubileuszu pracy w KGP.

– Dzisiaj z panem komendantem odznaczyliśmy funkcjonariuszy za uratowanie życia dziecka. Wiemy, że policyjne życie pisze różne scenariusze, ale zawsze łączy je poświęcenie funkcjonariuszy. To poświęcenie jest czymś wyjątkowym, wykracza poza ramy normalnych obowiązków dla obywateli, państwa, dla Rzeczypospolitej. Chcę wyrazić podziękowanie za policyjną służbę, za zaangażowanie i poświęcenie służbie dni i godzin, które moglibyście spędzić z rodziną. To bardzo ważne, bo każdy z was decydując się na pracę w Policji musiał brać pod uwagę, że służba często będzie ważniejsza od osobistych spraw. Dlatego cieszę się, że te odznaczenia i wyróżnienia symbolizują nasz szacunek wobec waszej służby i pracy – mówił do zgromadzonych, Tomasz Siemoniak, minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Święto niepodległości jest dniem upamiętniającym naszych przodków, których bohaterska postawa doprowadziła, że nasza ojczyzna, po 123 latach, odzyskała niepodległość. Służba w Policji to nie tylko zawód, to przede wszystkim powołanie. To wy, policjantki i policjanci nierzadko narażacie swoje życie, aby obywatele mogli czuć się bezpieczni. Podejmujecie działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej, która stanowi podstawę profesjonalizmu naszej służby. Chciałbym przypomnieć zasady etyki zawodu policjanta z roku 1918. Prostota która wówczas przyświecała formacji policyjnej dobitnie pokazywała, czego oczekuje się od funkcjonariuszy w odrodzonym państwie. Przytoczę kilka z zasad.

„Honor i ojczyzna, oto hasła jakimi w twoim życiu masz się kierować. Ojczyzna przyznała ci wyjątkowe prawa, ale tych praw nie nadużywaj. Nie są one przywilejem, a obowiązkiem który sumiennie wypełniasz w służbie narodu.”

Ci którzy pisali te zasady, przewidzieli, że będą one aktualne i dzisiaj. Powtarzam to od miesięcy, zbudujmy formację opartą na zasadach, które wówczas przyświecały twórcom Państwa Polskiego, tym którzy budowali Policję Państwową.

Czuję radość i satysfakcję, że wspólnie z panami Ministrami mogłem wręczyć medale, odznaki i wyróżnienia. Przyjmijcie je jako dowód podziękowania za waszą wytrwałą służbę i pracę.

Za działania nieocenione w budowie bezpieczeństwa Polski.

Gratuluję wszystkim odznaczonym, życzę satysfakcji z codziennej służby i pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Proszę także o przekazanie życzeń dla waszych rodzin i bliskich, za ich wsparcie i wyrozumiałość – gratulował wyróżnionym nadinsp. Marek Boroń, komendant Główny Policji.

Uroczystą oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji, pod batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura.

BKS/KCh

Foto. KCh