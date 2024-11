Dolnośląscy policjanci zatrzymali członka grupy przestępczej i przechwycili narkotyki za 4,5 mln zł Data publikacji 13.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową wrocławskiej komendy wojewódzkiej od pewnego czasu intensywnie pracowali nad wielowątkową sprawą grupy przestępczej działającej na terenie stolicy Dolnego Śląska. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który związany był z grupą subkultury kibicowskiej działającej na terenie Wrocławia. Kolejna osoba trafiła w ręce mundurowych chwilę później. Grupa przestępcza magazynowała niedozwolone substancje w garażach, domach oraz specjalnie do tego celu przygotowanych samochodach. Wobec dwóch zatrzymanych osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wolnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to kwota 4,5 miliona złotych.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową oraz Wydziału do walki z Przestępczością Pseudokibiców na początku października 2024 roku na terenie Wrocławia przeprowadzili kolejną już spektakularną realizację. W ostatnim czasie zidentyfikowali miejsca magazynowania narkotyków, jak wynikało z ustaleń procederem tym, zajmowała się grupa przestępcza.

W wyniku długotrwałych działań mundurowi zatrzymali na gorącym uczynku jednego z członków grupy przestępczej. Zatrzymany mężczyzna zajmował się przede wszystkim dystrybucją płynnej amfetaminy na terenie Wrocławia i okolic, z której to w dalszym etapie produkowano amfetaminę w postaci sproszkowanej. Wprowadzał, też do obrotu innego rodzaju narkotyki, takie jak metamfetamina, czy marihuana. W toku prowadzonych czynności policjanci potwierdzili, że mężczyzna związany jest z grupą subkultury kibicowskiej działającej na terenie Wrocławia. Natomiast miejscami, w których wskazana grupa przestępcza magazynowała niedozwolone substancje były garaże, domy jednorodzinne, jak również specjalnie do tego celu przystosowane samochody.

W wyniku podjętych działań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 26 litrów płynnej amfetaminy wystarczającej do produkcji siarczanu amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 130 kilogramów, jak również metamfetaminę i marihuanę w ilości łącznej ponad kilogram, a także kwas siarkowy stanowiący prekursor do produkcji amfetaminy. Śledczy potwierdzili, że wolnorynkowa detaliczna wartość zabezpieczonych narkotyków to kwota 4,5 miliona złotych.

W wyniku przeprowadzonych działań policjanci zatrzymali 2 osoby, które zostały doprowadzone do jednostki Policji celem wykonania z ich udziałem czynności procesowych.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Wrocław Fabryczna zapoznał się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a następnie przedstawił zatrzymanym zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Podczas posiedzenia sąd przychylił się do wniosku prokuratora i na tej podstawie wobec zatrzymanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Policjanci, którzy pracują przy śledztwie zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają dalszych zatrzymań.

( KWP we Wrocławiu / kp)

Film Dolnośląscy policjanci zatrzymali członka grupy przestępczej, w tym przechwycili narkotyki za 4,5 mln zł Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Dolnośląscy policjanci zatrzymali członka grupy przestępczej, w tym przechwycili narkotyki za 4,5 mln zł (format mp4 - rozmiar 48.56 MB)