Policjant po służbie pomógł wyziębionemu mężczyźnie

Data publikacji 13.11.2024

Funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wracał po służbie do domu. W pewnym momencie zauważył siedzącego na poboczu mężczyznę. Policjant zatrzymał pojazd i podszedł do mężczyzny. Miał on na nogach tylko klapki i dziurawe skarpety. Mężczyzna był zdezorientowany, powiedział tylko, że jest mu zimno, jest głodny, a do domu ma 30 kilometrów. Po odpoczynku chciał dalej pieszo iść do domu. Funkcjonariusz kupił mężczyźnie jedzenie i picie, a na miejsce wezwał policyjny patrol, który odwiózł zziębniętego mężczyznę do miejsca zamieszkania. Ta sytuacja wyraźnie pokazuje, że zwykła reakcja i empatia może uratować, to co najcenniejsze, czyli życie.