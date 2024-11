Funkcjonariusze w czasie wolnym od służby odnaleźli podopiecznego placówki opiekuńczej Data publikacji 13.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, w czasie wolnym od służby, zwrócili uwagę na mężczyznę, którego zachowanie wydało im się niepokojące. Postanowili sprawdzić czy mężczyzna nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że 19-latek samowolnie oddalił się z placówki opiekuńczej w Rudzie Różanieckiej.

W ubiegły wtorek, w godzinach wieczornych, funkcjonariusze lubaczowskiej jednostki, będąc w czasie wolnym od służby, zauważyli samotnie spacerującego mężczyznę. Wydawał się zagubiony i sprawiał wrażenie, jakby nie wiedział dokąd zmierza. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Po krótkiej rozmowie 19-latek oznajmił, że idzie na pobliskie boisko, gdzie umówił się ze znajomymi.

Młody mężczyzna oddalił się w kierunku masywu leśnego, rozglądał się za siebie nerwowo, co dodatkowo wzbudziło podejrzenia mundurowych. Nawiązali kontakt z dyżurnym jednostki i poinformowali go o zaistniałej sytuacji.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce przekazali, że z placówki opiekuńczej oddalił się jeden z podopiecznych. Mężczyzna wymagał stałej opieki, a jego samowolne opuszczenie ośrodka mogło stanowić poważne zagrożenie dla jego życia. Dzięki czujności mundurowych 19-latek szybko i bezpiecznie wrócił pod opiekę specjalistów.

To wydarzenie jest kolejnym dowodem na to, ze policjanci, niezależnie od tego czy są na służbie, czy poza nią, pozostają gotowi do niesienia pomocy.