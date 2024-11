Policjanci z oddziału prewencji uratowali mężczyznę, który wpadł do Motławy Data publikacji 13.11.2024 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji świadków, którzy zaalarmowali patrolujących rejon Starego Miasta policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, nie doszło do utonięcia mężczyzny. Mundurowi zareagowali błyskawicznie i wyciągnęli 27-latka z Motławy. Motto #PomagamyiChronimy to nie są tylko słowa. Jest to jedna z dewiz, którą policjanci kierują się podczas codziennej służby.

Nocny patrol z 8 na 9 listopada w rejonie Starego Miasta w Gdańsku zakończył się natychmiastową akcją ratowniczą przeprowadzoną przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. Krótko po godzinie 3:00 przy ulicy Stągiewnej sierż. Jakub Kwaśniewski i st. post. Mateusz Klinicki zauważyli grupę osób alarmującą, że w Motławie znajduje się mężczyzna. Policjanci zadziałali natychmiast i rzucili mężczyźnie koło ratunkowe, a następnie wyciągnęli go na brzeg. 27-latek wykazywał objawy hipotermii, dlatego funkcjonariusze zabezpieczyli go folią termiczną, przeprowadzili do pobliskiego hotelu i profesjonalnie udzielili pomocy przedmedycznej, monitorując czynności życiowe do przyjazdu wezwanego na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji ratunkowej, a także wiedzy i umiejętnościom z zakresu udzielania pierwszej pomocy udało się uniknąć najgorszego i uratować życie młodego mężczyzny.