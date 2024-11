Policjanci zatrzymali mężczyznę przed Świętem Niepodległości Data publikacji 13.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci na bieżąco monitorują wszelkie informacje, które dotyczą ewentualnych zakłóceń porządku podczas Święta Niepodległości. Na jednym z portali zauważyli wpis, który był bardzo niepokojący. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP Łódź oraz Wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP. Wspólne działania zakończyły się zatrzymaniem 69-letniego mieszkańca Łodzi.

Funkcjonariusze cały czas monitorują media pod kątem ewentualnych zagrożeń, które mogłyby się pojawić podczas różnych wydarzeń, w tym również tych planowanych w związku z obchodami Święta Niepodległości. Taką informację ujawnili stołeczni funkcjonariusze 6 listopada 2024 roku. Policjanci na jednym z portali odnaleźli wpis, który zawierał informacje, że osoba publicznie nawoływała do agresywnych zachowań wobec policjantów pełniących służbę 11 listopada, podczas obchodów Święta Niepodległości.

Sprawą zainteresowali się funkcjonariusze z Wydziału dw . z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Ustalili, że właścicielem konta na portalu jest 69-letni mieszkaniec Łodzi i taką informację natychmiast przekazali do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Policyjni kryminalni z KWP, Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz VIII Komisariatu od razu przystąpili do weryfikacji tej wiadomości. Bardzo szybko ustalono miejsce zamieszkania mężczyzny i tam został zatrzymany. Był zaskoczony tym faktem. W związku ze swoim zachowaniem mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące nawoływania do przestępstwa, za który grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. O losie mężczyzny zadecyduje sąd. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich o rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z portali i komunikatorów internetowych. Pamiętajmy, że w sieci nigdy nie jesteśmy do końca anonimowi, a nasze bezprawne zachowanie pozostawia ślad i może pociągnąć za sobą reakcję organów ścigania oraz odpowiedzialność karną.