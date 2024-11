Demolował mieszkanie, groził, że wysadzi blok. 28-letni agresor tymczasowo aresztowany Data publikacji 13.11.2024 Powrót Drukuj 28-latek z Tomaszowa Lubelskiego wyrzucał przez okno mieszkania różnego rodzaju przedmioty, które uszkodziły zaparkowane pod blokiem samochody. Gdy funkcjonariusze chcieli wejść do mieszkania, groził, że odkręci gaz i wysadzi cały budynek. Został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Usłyszał 11 zarzutów, sześć z nich w recydywie. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy.

W sobotę (9 listopada) otrzymaliśmy kilka zgłoszeń, dotyczących zakłócenia porządku publicznego w jednym z bloków na terenie Tomaszowa Lubelskiego. Kiedy na miejsce dotarli policjanci zobaczyli, że drzwi wejściowe do klatki schodowej zostały uszkodzone. Na widok funkcjonariuszy mężczyzna przebywający w mieszkaniu zaczął krzyczeć przez okno i wyrzucać z niego różnego rodzaju przedmioty, które uszkodziły zaparkowane przy bloku samochody.

Przebywający w mieszkaniu 28-latek nie chciał wpuścić do środka policjantów, groził, że odkręci gaz i wysadzi cały budynek oraz że zabije każdego, kto wejdzie do środka. Podjęto próby negocjacji z mężczyzną, jednak nie przyniosły one żadnego efektu. W pewnym momencie zagroził, że wyskoczy z okna, jeśli będą w dalszym ciągu podejmowane próby wejścia do mieszkania.

Pogotowie gazowe, które dotarło na miejsce odcięło dopływ gazu, natomiast załoga PSP umieściła pod oknem mieszkania skokochron.

Policjanci siłowo weszli do mieszkania. Po wyważeniu drzwi okazało się, że są one zabarykadowane meblami, drzwiami wewnętrznymi, płytkami i innymi przedmiotami.

Policjanci zatrzymali mężczyznę i osadzili w policyjnej celi. W toku czynności okazało się, że 28-latek znęcał się, także nad swoją matką.

Mężczyzna usłyszał jedenaście zarzutów, m.in. za znęcanie, uszkodzenie drzwi, trzech samochodów oraz stosowanie gróźb pozbawienia życia w celu zmuszenia funkcjonariuszy do zaniechania prawnych czynności służbowych w związku z podjętą interwencją.

Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 28-latka na okres 3 miesięcy.