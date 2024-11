Kolejna odsłona walki z nielegalnym hazardem na Śląsku Data publikacji 14.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z komendy wojewódzkiej w Katowicach, we współpracy z innymi jednostkami śląskiej Policji rozbili kolejną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym hazardem na terenie Śląska. Mundurowi zatrzymali 6 osób, zabezpieczyli ponad sto automatów do gier, gotówkę w kwocie ponad 200 tysięcy złotych oraz inne cenne przedmioty. Sami sprawcy najbliższe miesiące spędzą w areszcie.

Śląscy policjanci wraz z funkcjonariuszami Śląskiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów zatrzymali 6 mężczyzn w wieku od 27 do 55 lat podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się urządzaniem gier hazardowych na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych. Do zatrzymania doszło 21 października br. na terenie Częstochowy i powiatu.

Grupa działała od 2022 roku na terenie Częstochowy i w miastach ościennych, a ze swojego procederu przestępcy uczynili sobie stałe źródło dochodu. Śledczy ustalili 30 lokali z zainstalowanymi maszynami do gier hazardowych. W toku ich przeszukania zabezpieczyli 116 automatów, pieniądze w łącznej kwocie 205 tysięcy złotych, a także zegarki kolekcjonerskie oraz monety inwestycyjne.

W śledztwie nadzorowanym przez IX Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zatrzymani usłyszeli zarzuty urządzania nielegalnych gier hazardowych na automatach oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jeden z zatrzymanych - 55-letni mężczyzna - zarzut kierowania tą grupą. Wobec 3 mężczyzn w wieku od 38 do 55 lat sąd, na wniosek Prokuratora, zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec kolejnych dwóch środki o charakterze wolnościowym. Sprawcom, oprócz wysokich kar finansowych, grozi do pięciu, a kierującemu grupą przestępczą – do ośmiu lat pozbawienia wolności.

W realizacji brali udział policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach oraz policjanci służby kryminalnej z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i Komend Powiatowych Policji w Kłobucku, Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu.

Zgodnie z ustawą hazardową, automaty do gier mogą być udostępniane wyłącznie w kasynach, na których prowadzenie wymagana jest koncesja. Za posiadanie nielegalnego sprzętu, umożliwiającego prowadzenie przestępczego procederu w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tys. zł od jednego automatu. Z odpowiedzialnością karną muszą liczyć się zarówno właściciele automatów, jak i właściciele lokali, w których odbywają się nielegalne gry. Oprócz wysokiej grzywny, za organizowanie gier hazardowych można trafić do więzienia nawet na 3 lata.