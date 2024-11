Malborscy kryminalni zatrzymali podejrzanych o kradzieże samochodów Data publikacji 14.11.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze wydziału kryminalnego malborskiej komendy prowadzili intensywne działania przeciwko przestępczości samochodowej. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, podejrzanych o kradzieże 7 pojazdów na terenie Malborka. W zainteresowaniu 36, 31 i 26-latka były samochody marki KIA i Hyundai, których łączną wartość oszacowano na ponad pół miliona złotych. Policjanci zabezpieczyli także przedmioty służące do przełamywania zabezpieczeń pojazdów.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Malborku, intensywnie pracowali nad sprawami dotyczącymi kradzieży samochodów z terenu Malborka. W wyniku podjętych czynności i pracy operacyjnej policjanci zaplanowali działania mające na celu zatrzymanie sprawców tych przestępstw. Do zatrzymania doszło w piątek po godzinie 1:00 na terenie powiatu malborskiego. Podejrzewanymi okazali się mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 36, 31 i 26-lat. W trakcie przeprowadzanej interwencji policjanci znaleźli przy zatrzymanych przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa. Były to między innymi urządzenia elektroniczne służące do łączenia się z pojazdami, zagłuszarki sygnału GPS, rękawiczki, gazy obezwładniające, łamaki i odzież na przebranie.

Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do malborskiej jednostki. Zgodnie z procedurą policjanci dokonali także przeszukania miejsc zamieszkania, gdzie zabezpieczyli narkotyki w postaci kokainy i marihuany oraz kolejne przedmioty mogące służyć do popełniania przestępstw kradzieży pojazdów. W czynnościach brali udział także funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Ponadto policjanci ustalili, że jeden z mężczyzn był już wcześniej notowany za posiadanie narkotyków oraz części z kradzionego pojazdu.

Dzięki zaangażowaniu kryminalnych i policjantów wydziału dochodzeniowo-śledczego zebrano materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów. Wszyscy zatrzymani usłyszeli po 7 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem do pojazdów. Dodatkowo 36 i 31-latkowi przedstawiono zarzuty posiadania środków odurzających. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.