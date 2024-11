Miał niemal 2,5 promila i kierował samochodem. Zareagował świadek i kryminalny po służbie Powrót Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji świadka i policjanta kryminalnego komendy wojewódzkiej, który znajdował się w czasie wolnym od służby, dalsza jazda nietrzeźwego kierowcy została zakończona, a tym samym nie doszło do tragedii na drodze. Mężczyźni zablokowali jego auto swoimi pojazdami i wyciągnęli kluczyki ze stacyjki. Kierowca citroena w organizmie miał niemal 2,5 promila.

We wtorek, 12 listopada 2024 r. chwilę po godzinie 14.00 w Żukowie policjant Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w czasie wolnym od służby wspólnie ze świadkiem zatrzymali nietrzeźwego kierowcę osobowego citroena. Mężczyzna prowadził pojazd w sposób budzącym podejrzenia, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Kierowca nie trzymał się pasa jezdni i jechał od prawej do lewej jej krawędzi, tym samym stanowił zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Reakcja była natychmiastowa. W sposób bezpieczny świadek wyprzedził pojazd mężczyzny, hamując przed nim, natomiast policjant ustawił swoje auto, uniemożliwiając wyjazd kierowcy. Mężczyźni od razu podbiegli do pojazdu, za którego kierownicą siedział 53-letni mieszkaniec Gdańska, od którego bardzo wyraźnie było czuć alkohol. Kierowca był kompletnie pijany, a w jego pojeździe, na siedzeniu pasażera leżała otwarta butelka wódki. Mężczyźni wyciągnęli kluczyki ze stacyjki i wezwali na miejsce patrol Policji.

Mundurowi po przyjechaniu na miejsce przebadali kierowcę na zawartość alkoholu. W jego organizmie znajdowało się niemal 2,5 promila. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyzny, a jego pojazd został zabezpieczony.

Teraz 53-latek musi liczyć się z konsekwencjami swojego czynu. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości mężczyzna odpowie przed sądem. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów, konfiskata auta oraz wysoka kara pieniężna.

Dzięki jej profesjonalnemu podejściu i determinacji pijany kierowca został szybko zatrzymany, zanim mógł wyrządzić krzywdę sobie lub innym.

Piłeś, nie jedź!